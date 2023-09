Shell (ex Royal Dutch Shell) Aktie News: STOXX 50 Aktie Shell (ex Royal Dutch Shell) gewinnt am Nachmittag an Boden

Aktienkurs aktuell

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagnachmittag der Anteilsschein von Shell (ex Royal Dutch Shell). Zuletzt stieg die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie. In der London-Sitzung kletterte das Papier um 0,4 Prozent auf 26,07 GBP.

Die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie stand in der London-Sitzung um 15:52 Uhr 0,4 Prozent im Plus bei 26,07 GBP. Der Kurs der Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 26,19 GBP zu. Bei 25,98 GBP ging der Anteilsschein in den London-Handel. Zuletzt wurden via London 2.241.510 Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktien umgesetzt.

Am 21.09.2023 markierte das Papier bei 26,26 GBP den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie damit 0,72 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei einem Wert von 21,50 GBP erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (25.03.2023). Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie derzeit noch 17,53 Prozent Luft nach unten.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 30,59 GBP.

Am 27.07.2023 legte Shell (ex Royal Dutch Shell) die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2023 endete, vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,75 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,54 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 74.578,00 USD – das entspricht einem Abschlag von 25,47 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 100.059,00 USD erwirtschaftet worden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2023 dürfte Shell (ex Royal Dutch Shell) am 02.11.2023 vorlegen. Die Q3 2024-Finanzergebnisse könnte Shell (ex Royal Dutch Shell) möglicherweise am 31.10.2024 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 4,07 USD fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie

Börse London: FTSE 100 zum Ende des Donnerstagshandels mit Abgaben

Minuszeichen in London: So performt der FTSE 100 am Nachmittag

Schwacher Handel in London: FTSE 100 präsentiert sich mittags schwächer