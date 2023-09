Shell (ex Royal Dutch Shell) Aktie News: STOXX 50 Aktie Shell (ex Royal Dutch Shell) tendiert am Vormittag fester

Aktie im Blick

Die Aktie von Shell (ex Royal Dutch Shell) gehört am Freitagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Das Papier von Shell (ex Royal Dutch Shell) legte zuletzt zu und stieg im London-Handel um 0,3 Prozent auf 26,05 GBP.

Um 09:06 Uhr sprang die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie im London-Handel an und legte um 0,3 Prozent auf 26,05 GBP zu. In der Spitze gewann die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie bis auf 26,08 GBP. Bei 25,98 GBP eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden via London 269.821 Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 21.09.2023 erreichte der Anteilsschein mit 26,26 GBP ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie somit 0,78 Prozent niedriger. Am 25.03.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 21,50 GBP nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie liegt somit 21,19 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 30,02 GBP je Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie an.

Am 27.07.2023 hat Shell (ex Royal Dutch Shell) in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2023 – vorgestellt. Das EPS lag bei 0,75 USD. Im letzten Jahr hatte Shell (ex Royal Dutch Shell) einen Gewinn von 1,54 USD je Aktie eingefahren. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 25,47 Prozent auf 74.578,00 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 100.059,00 USD in den Büchern gestanden.

Shell (ex Royal Dutch Shell) dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2023 voraussichtlich am 02.11.2023 präsentieren. Einen Blick in die Q3 2024-Bilanz können Shell (ex Royal Dutch Shell)-Anleger Experten zufolge am 31.10.2024 werfen.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 4,07 USD je Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie belaufen.

