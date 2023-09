Shell (ex Royal Dutch Shell) Aktie News: STOXX 50 Aktie Anleger trennen sich am Dienstagmittag vermehrt von Shell (ex Royal Dutch Shell)

Aktie im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Shell (ex Royal Dutch Shell). Das Papier von Shell (ex Royal Dutch Shell) befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im London-Handel 0,3 Prozent auf 25,97 GBP ab.

Die Aktie verlor um 11:48 Uhr in der London-Sitzung 0,3 Prozent auf 25,97 GBP. Die Abwärtsbewegung der Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie ging bis auf 25,80 GBP. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 25,92 GBP. Zuletzt stieg das London-Volumen auf 828.038 Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktien.

Bei einem Wert von 26,26 GBP erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (22.09.2023). Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 1,10 Prozent. Am 25.03.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 21,50 GBP. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 17,23 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 30,59 GBP.

Am 27.07.2023 hat Shell (ex Royal Dutch Shell) in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2023 – vorgestellt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,75 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Shell (ex Royal Dutch Shell) ein EPS von 1,54 USD je Aktie vermeldet. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 25,47 Prozent auf 74.578,00 USD. Im Vorjahresviertel hatte Shell (ex Royal Dutch Shell) 100.059,00 USD umgesetzt.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2023 dürfte Shell (ex Royal Dutch Shell) am 02.11.2023 präsentieren. Einen Blick in die Q3 2024-Bilanz können Shell (ex Royal Dutch Shell)-Anleger Experten zufolge am 31.10.2024 werfen.

Experten taxieren den Shell (ex Royal Dutch Shell)-Gewinn für das Jahr 2023 auf 4,08 USD je Aktie.

