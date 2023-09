Shell (ex Royal Dutch Shell) Aktie News: STOXX 50 Aktie Shell (ex Royal Dutch Shell) am Vormittag mit roten Vorzeichen

Aktie im Fokus

Die Aktie von Shell (ex Royal Dutch Shell) gehört am Dienstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im London-Handel verbilligte sie sich um 0,6 Prozent auf 25,91 GBP.

Die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie gab im London-Handel um 09:06 Uhr um 0,6 Prozent auf 25,91 GBP nach. Die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie gab in der Spitze bis auf 25,90 GBP nach. Bei 25,92 GBP eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 116.987 Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktien umgesetzt.

Am 22.09.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 26,26 GBP und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie damit 1,33 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Kursverluste drückten das Papier am 25.03.2023 auf bis zu 21,50 GBP und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 17,02 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 30,59 GBP für die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie.

Am 27.07.2023 hat Shell (ex Royal Dutch Shell) in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2023 – vorgestellt. Das EPS lag bei 0,75 USD. Im letzten Jahr hatte Shell (ex Royal Dutch Shell) einen Gewinn von 1,54 USD je Aktie eingefahren. Der Umsatz wurde auf 74.578,00 USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 25,47 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 100.059,00 USD umgesetzt worden waren.

Die Vorlage der Q3 2023-Finanzergebnisse wird am 02.11.2023 erwartet. Die Q3 2024-Finanzergebnisse könnte Shell (ex Royal Dutch Shell) möglicherweise am 31.10.2024 präsentieren.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 4,08 USD je Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie belaufen.

