Shell (ex Royal Dutch Shell) Aktie News: STOXX 50 Aktie Shell (ex Royal Dutch Shell) präsentiert sich am Mittag fester

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Shell (ex Royal Dutch Shell). Zuletzt sprang die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie im London-Handel an und legte um 0,5 Prozent auf 26,12 GBP zu.

Um 11:49 Uhr wies die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie Gewinne aus. In der London-Sitzung ging es für das Papier um 0,5 Prozent auf 26,12 GBP nach oben. In der Spitze gewann die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie bis auf 26,19 GBP. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 26,07 GBP. Über London wurden im bisherigen Handelsverlauf 892.049 Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Mit einem Kursgewinn bis auf 26,26 GBP erreichte der Titel am 22.09.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 0,54 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Anteilsschein verbuchte am 25.03.2023 Kursverluste bis auf 21,50 GBP und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 17,69 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 30,59 GBP.

Shell (ex Royal Dutch Shell) ließ sich am 27.07.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,75 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,54 USD erwirtschaftet worden. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 25,47 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 100.059,00 USD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 74.578,00 USD.

Die Kennzahlen für Q3 2023 dürfte Shell (ex Royal Dutch Shell) am 02.11.2023 präsentieren. Die Veröffentlichung der Shell (ex Royal Dutch Shell)-Ergebnisse für Q3 2024 erwarten Experten am 31.10.2024.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 4,08 USD je Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie

Pluszeichen in London: FTSE 100 zum Handelsende stärker

Pluszeichen in London: FTSE 100 in Grün

Börse London: FTSE 100 sackt am Dienstagmittag ab