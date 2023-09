Shell (ex Royal Dutch Shell) Aktie News: STOXX 50 Aktie Shell (ex Royal Dutch Shell) am Mittwochnachmittag stärker

Notierung im Fokus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochnachmittag der Anteilsschein von Shell (ex Royal Dutch Shell). Die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie konnte zuletzt im London-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,0 Prozent auf 26,26 GBP.

Um 15:53 Uhr sprang die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie im London-Handel an und legte um 1,0 Prozent auf 26,26 GBP zu. Den Tageshöchststand markierte die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie bei 26,26 GBP. Den Handelstag beging das Papier bei 26,07 GBP. Zuletzt betrug der Umsatz im London-Handel 2.236.798 Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktien.

Am 27.09.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 26,26 GBP an. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie 0,00 Prozent zulegen. Am 25.03.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 21,50 GBP und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 18,15 Prozent.

Das durchschnittliche Kursziel der Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie wird bei 30,59 GBP angegeben.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Shell (ex Royal Dutch Shell) am 27.07.2023 vor. Das EPS lag bei 0,75 USD. Im letzten Jahr hatte Shell (ex Royal Dutch Shell) einen Gewinn von 1,54 USD je Aktie eingefahren. Der Umsatz wurde auf 74.578,00 USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 25,47 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 100.059,00 USD umgesetzt worden waren.

Die Vorlage der Q3 2023-Finanzergebnisse wird für den 02.11.2023 terminiert. Am 31.10.2024 wird Shell (ex Royal Dutch Shell) schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2024 präsentieren.

Experten taxieren den Shell (ex Royal Dutch Shell)-Gewinn für das Jahr 2023 auf 4,08 USD je Aktie.

