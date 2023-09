Shell (ex Royal Dutch Shell) Aktie News: STOXX 50 Aktie Shell (ex Royal Dutch Shell) schiebt sich am Mittwochvormittag vor

So entwickelt sich Shell (ex Royal Dutch Shell)

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Mittwochvormittag der Anteilsschein von Shell (ex Royal Dutch Shell). Das Papier von Shell (ex Royal Dutch Shell) legte zuletzt zu und stieg im London-Handel um 0,2 Prozent auf 26,05 GBP.

Um 09:07 Uhr konnte die Aktie von Shell (ex Royal Dutch Shell) zulegen und verteuerte sich in der London-Sitzung um 0,2 Prozent auf 26,05 GBP. Zwischenzeitlich stieg die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie sogar auf 26,09 GBP. Die London-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 26,07 GBP. Zuletzt wechselten via London 188.019 Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktien den Besitzer.

Am 22.09.2023 erreichte der Anteilsschein mit 26,26 GBP ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 0,81 Prozent. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 25.03.2023 bei 21,50 GBP. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie 17,47 Prozent sinken.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 30,59 GBP.

Am 27.07.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,75 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Shell (ex Royal Dutch Shell) ein EPS von 1,54 USD je Aktie vermeldet. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Shell (ex Royal Dutch Shell) in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 25,47 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 74.578,00 USD im Vergleich zu 100.059,00 USD im Vorjahresquartal.

Die Vorlage der Q3 2023-Finanzergebnisse wird am 02.11.2023 erwartet. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2024-Bilanz auf den 31.10.2024.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass Shell (ex Royal Dutch Shell) ein EPS in Höhe von 4,08 USD in den Büchern stehen haben wird.

