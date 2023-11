Shell (ex Royal Dutch Shell) Aktie News: STOXX 50 Aktie Shell (ex Royal Dutch Shell) büßt am Vormittag ein

Aktienentwicklung

Die Aktie von Shell (ex Royal Dutch Shell) gehört am Montagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von Shell (ex Royal Dutch Shell) gab in der London-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,8 Prozent auf 25,75 GBP abwärts.

Um 09:06 Uhr fiel die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie. Im London-Handel rutschte das Papier um 0,8 Prozent auf 25,75 GBP ab. Zwischenzeitlich weitete die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 25,67 GBP aus. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 25,69 GBP. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 87.488 Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktien.

Am 19.10.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 27,93 GBP. Derzeit notiert die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie damit 7,80 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei 21,50 GBP erreichte der Anteilsschein am 25.03.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie 16,53 Prozent sinken.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie bei 31,65 GBP.

Shell (ex Royal Dutch Shell) gewährte am 02.11.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals. Das EPS belief sich auf 0,93 USD gegenüber 1,30 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 20,26 Prozent auf 76.350,00 USD aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 95.749,00 USD erwirtschaftet worden.

Mit der Q4 2023-Bilanzvorlage von Shell (ex Royal Dutch Shell) wird am 01.02.2024 gerechnet. Schätzungsweise am 30.01.2025 dürfte Shell (ex Royal Dutch Shell) die Q4 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass Shell (ex Royal Dutch Shell) ein EPS in Höhe von 4,14 USD in den Büchern stehen haben wird.

