Shell (ex Royal Dutch Shell) Aktie News: STOXX 50 Aktie Shell (ex Royal Dutch Shell) tendiert am Freitagmittag schwächer

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Shell (ex Royal Dutch Shell) gehört am Freitagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Der Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie ging im London-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,4 Prozent auf 26,51 GBP.

Die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie stand in der London-Sitzung um 11:48 Uhr 0,4 Prozent im Minus bei 26,51 GBP. Die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie sank bis auf 26,38 GBP. Bei 26,47 GBP startete der Titel in den London-Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 911.800 Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 28.09.2023 bei 26,64 GBP. Das 52-Wochen-Hoch liegt 0,49 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie. Kursverluste drückten das Papier am 25.03.2023 auf bis zu 21,50 GBP und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 18,90 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie bei 30,59 GBP.

Am 27.07.2023 hat Shell (ex Royal Dutch Shell) in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2023 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,75 USD. Im Vorjahresviertel hatte Shell (ex Royal Dutch Shell) 1,54 USD je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 74.578,00 USD – das entspricht einem Minus von 25,47 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 100.059,00 USD in den Büchern gestanden hatten.

Die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Bilanz für Q3 2023 wird am 02.11.2023 erwartet. Einen Blick in die Q3 2024-Bilanz können Shell (ex Royal Dutch Shell)-Anleger Experten zufolge am 31.10.2024 werfen.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Shell (ex Royal Dutch Shell) einen Gewinn von 4,08 USD je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie

Pluszeichen in London: FTSE 100 zum Handelsende stärker

Pluszeichen in London: FTSE 100 in Grün

Börse London: FTSE 100 sackt am Dienstagmittag ab