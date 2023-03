Shell (ex Royal Dutch Shell) Aktie News: STOXX 50 Aktie Shell (ex Royal Dutch Shell) am Vormittag Verlust reich

Die Aktie verlor um 09:06 Uhr in der London-Sitzung 0,4 Prozent auf 22,89 GBP. Das bisherige Tagestief markierte Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie bei 22,86 GBP. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 22,94 GBP. Bisher wurden via London 229.581 Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 09.03.2023 erreichte der Anteilsschein mit 26,14 GBP ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie damit 12,42 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 19,09 GBP am 15.07.2022. Mit einem Abschlag von mindestens 19,93 Prozent könnte die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie bei 30,33 GBP.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Shell (ex Royal Dutch Shell) am 02.02.2023 vor. Das EPS lag bei 1,39 USD. Im letzten Jahr hatte Shell (ex Royal Dutch Shell) einen Gewinn von 0,83 USD je Aktie eingefahren. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 18,79 Prozent auf 101.303,00 USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 85.280,00 USD in den Büchern gestanden.

Shell (ex Royal Dutch Shell) wird die nächste Bilanz für Q1 2023 voraussichtlich am 04.05.2023 vorlegen. Experten erwarten die Q1 2024-Kennzahlen am 02.05.2024.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Shell (ex Royal Dutch Shell) einen Gewinn von 4,42 USD je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie

Inflation, BIP, Gas & Co: Aktuelle Auswirkungen der Ukraine-Krise auf Konjunktur, Energiepreise und Aktien im Überblick

Warren Buffett weiter bullish für den Öl-Sektor: Buffetts Berkshire Hathaway kauft erneut Occidental Petroleum-Aktien

Shell-Aktie verliert: JPMorgan belässt Shell auf 'Overweight'

Ausgewählte Hebelprodukte auf Shell (ex Royal Dutch Shell) Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Shell (ex Royal Dutch Shell) Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Shell (ex Royal Dutch Shell)

Bildquellen: ESB Professional / Shutterstock.com