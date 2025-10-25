DAX24.240 +0,1%Est505.675 +0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,88 -2,1%Nas23.205 +1,2%Bitcoin95.790 +0,3%Euro1,1625 ±0,0%Öl65,69 -0,4%Gold4.112 -0,3%
ShenZhen Longtu Photomask A zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

25.10.25 06:35 Uhr

ShenZhen Longtu Photomask A hat am 23.10.2025 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Es stand ein EPS von 0,13 CNY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei ShenZhen Longtu Photomask A noch ein Gewinn pro Aktie von 0,170 CNY in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat ShenZhen Longtu Photomask A in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 5,76 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 66,7 Millionen CNY im Vergleich zu 63,1 Millionen CNY im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.net

