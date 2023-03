Shop Apotheke Europe NV Aktie News: SDAX Aktie Shop Apotheke Europe NV fällt am Dienstagnachmittag

Die Shop Apotheke Europe NV-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 15:52 Uhr um 4,6 Prozent auf 71,22 EUR ab. In der Spitze büßte die Shop Apotheke Europe NV-Aktie bis auf 70,10 EUR ein. Bei 77,64 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 148.067 Shop Apotheke Europe NV-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 01.06.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 105,25 EUR an. Der derzeitige Kurs der Shop Apotheke Europe NV-Aktie liegt somit 32,33 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 03.11.2022 gab der Anteilsschein bis auf 36,51 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Shop Apotheke Europe NV-Aktie mit einem Verlust von 95,07 Prozent wieder erreichen.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Shop Apotheke Europe NV-Aktie bei 93,33 EUR.

Die Vorlage der Q1 2023-Finanzergebnisse wird für den 02.05.2023 terminiert. Mit der Vorlage der Q4 2023-Bilanz von Shop Apotheke Europe NV rechnen Experten am 13.03.2024.

