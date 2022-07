Amazon plant wohl zweiten Prime Day im Herbst

Aktien in diesem Artikel Amazon 112,98 EUR

• Amazon plant einen zweiten Prime Day im Herbst mit vergünstigten Angeboten• Mit dem Event möchte man neue Prime-Mitglieder gewinnen und für mehr Verkäufe sorgen• Ein Prime Day allein ist wohl nicht mehr so effektiv wie früher

Zusätzliches Prime-Event im Herbst

Der US-amerikanische Versandkonzern Amazon möchte in diesem Jahr anscheinend die doppelte Ladung Schnäppchen für seine Prime-Mitglieder liefern: Wie CNBC berichtet, plant das Unternehmen für den Herbst offenbar ein zweites großes Shopping-Event für alle Nutzer, die über eine Prime-Mitgliedschaft verfügen. Dies wäre das erste Mal, dass Amazon zwei solcher Prime Days im selben Jahr veranstaltet. Aktuell steht das erste Event des Jahres 2022 vor der Tür: Am 12. und 13. Juli findet der reguläre Amazon Prime Day mit einer großen Anzahl an Sonderangeboten für Prime-Kunden statt. Die Aktion wurde vor einigen Jahren ins Leben gerufen, um die Verkaufszahlen in die Höhe zu treiben und neue Mitglieder anzuwerben.

CNBC zufolge hat der Konzern nun jedoch damit begonnen, ausgewählte Drittanbieter auf dem unternehmenseigenen, internen Verkäuferportal Seller Central über die geplante "Prime Fall"-Aktion zu informieren, also einen zweiten Prime Day im Herbst. Obwohl die CNBC vorliegende Mitteilung des Unternehmens keine festen Daten erwähnt, enthält sie doch die Anweisung, bis zum 22. Juli limitierte Sonderangebote einzureichen - zeitlich also weit vor dem für das vierte Quartal geplanten Event.

Ein Prime Day im Jahr reicht für Amazon nicht mehr aus

Ein zweites großes Shopping-Event im Herbst könnte durchaus dazu beitragen, den Verkäufen bei Amazon einen ordentlichen Boost zu verschaffen. Und den hat der Konzern auch dringend nötig: Im April hatte Amazon verkündet, dass man das niedrigste vierteljährliche Umsatzwachstum seit dem Platzen der Dotcom-Blase 2001 verbuchen musste. Ein zweiter Prime Day wäre auch eine willkommene Möglichkeit, einen Teil des überschüssigen Inventars loszuwerden, das Amazon-Verkäufer laut CNBC in den vergangenen Monaten aufgrund der steigenden Inflation - und der damit einhergehenden nachlassenden Kaufkraft der Kunden - angehäuft haben.

Mit einem Prime Day im Jahr wird es in Zukunft wohl ohnehin nicht mehr getan sein. Analysten nehmen den Standpunkt ein, dass der Prime Day nicht mehr den großen Effekt mit sich bringt, den er einmal hatte, und verweisen zur Unterstützung dieser These auf ein sich verlangsamendes Umsatzwachstum und immer kleinere Bestellungen bei Amazon. Laut der Prognose der Analysten von Jeffries, die CNBC vorliegen, dürfte der erste Prime Day in diesem Jahr 8,1 Milliarden US-Dollar zum Außenumsatz des Konzerns beitragen, was im Einklang mit dem Anteil des Events im Sommer des letzten Jahres stehen würde. Ein Umsatzwachstum bei der Rabattschlacht gäbe es also nicht.

Bislang gibt es zu dem möglichen zweiten Prime Day im Herbst 2022 von Seiten Amazons noch keine offiziellen Informationen. Ob und in welchem Ausmaß das Event tatsächlich stattfinden wird, bleibt also abzuwarten.

Thomas Weschle / Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Joe Ravi / Shutterstock.com, Jonathan Weiss / Shutterstock.com