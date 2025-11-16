DAX23.877 -0,7%Est505.694 -0,9%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,62 -6,3%Nas22.901 +0,1%Bitcoin81.116 -1,3%Euro1,1620 ±0,0%Öl64,39 +2,0%Gold4.080 -2,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 Alphabet A (ex Google) A14Y6F Siemens Energy ENER6Y Allianz 840400 Siemens 723610 Deutsche Telekom 555750 DroneShield A2DMAA Novo Nordisk A3EU6F Tesla A1CX3T Amazon 906866 SAP 716460 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Infineon 623100
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX geht tiefer ins Wochenende -- Wall Street schließt uneins -- Kryptowährungen brechen ein -- Siemens Energy, Rheinmetall, Allianz, Novo Nordisk, Highland Critical, DroneShield im Fokus
Top News
Vodafone-Aktie: Warnung vor Abzocke-Anrufen in der Vorweihnachtszeit Vodafone-Aktie: Warnung vor Abzocke-Anrufen in der Vorweihnachtszeit
BVB-Aktie: Watzke äußert sich zu kontroversen Themen BVB-Aktie: Watzke äußert sich zu kontroversen Themen
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
ZERO WINTERDEAL 2025: Bis zu 300 € Prämie + Gratis-Aktie + finanzen.net MSCI World-ETF - Jetzt informieren!

Siedlergewalt und Gaza-Krieg überschatten 90. Geburtstag von Abbas

16.11.25 17:37 Uhr

RAMALLAH (dpa-AFX) - Der palästinensische Präsident Mahmoud Abbas begeht seinen 90. Geburtstag ohne öffentliche Auftritte oder Feiern. Abbas ist einer der weltweit ältesten amtierenden Staats- und Regierungschefs - nur Kameruns Präsident, Paul Biya, ist mit 92 Jahren älter.

Wer­bung

Das Jubiläum wird wie seine Geburtstage in den Vorjahren nicht öffentlich gefeiert - und in diesem Jahr überschattet von Siedlergewalt im Westjordanland und den verheerenden Folgen des Gaza-Kriegs. Am 15. November begehen die Palästinenser ihren "Unabhängigkeitstag".

Sorge um Gesundheit

Abbas scheint gesundheitlich angeschlagen, er tritt nur sehr selten öffentlich auf. Er zeigt sich hauptsächlich, wenn er auf Reisen im Ausland ist. Leibwächter stützen ihn oft. Dennoch wird er in offiziellen Berichten nach medizinischen Untersuchungen als bei guter Gesundheit beschrieben.

Ende Oktober schuf Abbas eine Nachfolgeregelung für den Fall seines Todes oder einer Amtsunfähigkeit. Sein Stellvertreter Hussein al-Scheich (64) soll in diesem Fall die Leitung der palästinensischen Autonomiebehörde übernehmen.

Wer­bung

Abbas kein Präsident der Herzen

Abbas, der dem PLO-Gründer Jassir Arafat (1929-2004) als Palästinenserpräsident nachfolgte, ist bei der palästinensischen Bevölkerung äußerst unbeliebt. 2005 gewann er die Präsidentschaftswahl in den Autonomiegebieten, danach gab es keine Wahl für dieses Amt mehr. Im Vergleich zur islamistischen Hamas gelten Abbas und die von ihm geführte Fatah-Bewegung als deutlich gemäßigter.

Die von Abbas geführte Autonomieverwaltung regiert über Teile des israelisch besetzten Westjordanlandes. Gegen Entscheidungen und Handlungen der israelischen Militärverwaltung hat sie keine Handhabe. Auch gegen die von der gegenwärtigen Regierung in Jerusalem geförderte Ausbreitung von Siedlungen im Westjordanland ist sie machtlos. Im Gazastreifen wiederum hatte die Hamas 2007 die Macht an sich gerissen und die Fatah von dort vertrieben./mak/DP/he