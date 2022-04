Siemens Aktie News: Siemens am Freitagnachmittag mit Kursplus

Um 16:22 Uhr sprang die Siemens-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,7 Prozent auf 126,60 EUR zu. In der Spitze gewann die Siemens-Aktie bis auf 127,00 EUR. Bei 126,36 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Der Tagesumsatz der Siemens-Aktie belief sich zuletzt auf 880.670 Aktien.

Bei 157,96 EUR erreichte der Titel am 05.01.2022 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Siemens-Aktie derzeit noch 24,77 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 07.03.2022 (105,92 EUR). Der aktuelle Kurs der Siemens-Aktie ist somit 16,33 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Analysten bewerten die Siemens-Aktie im Durchschnitt mit 172,54 EUR.

Siemens gewährte am 10.02.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2021 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,04 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Siemens ein EPS von 1,67 EUR je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite hat Siemens im vergangenen Quartal 14,07 Milliarden EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 14,71 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Siemens 16,50 Milliarden EUR umsetzen können.

Siemens wird die nächste Bilanz für Q1 2022 voraussichtlich am 10.02.2022 vorlegen. Mit der Vorlage der Q1 2023-Bilanz von Siemens rechnen Experten am 01.02.2023.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Siemens einen Gewinn von 9,30 EUR je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

