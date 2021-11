Siemens Aktie News: Siemens tendiert nordwärts

Zuletzt ging es für das Siemens-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,7 Prozent auf 141,28 EUR. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im DAX, der derzeit bei 15.792 Punkten notiert. Bei 141,76 EUR erreichte die Siemens-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Den Handelstag beging das Papier bei 140,92 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 258.021 Siemens-Aktien den Besitzer.

Am 17.09.2021 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 151,86 EUR an. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 30.10.2020 (98,50 EUR).

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Siemens-Aktie bei 162,50 EUR. Im Vorfeld schätzen Experten, dass Siemens einen Gewinn von 8,82 EUR je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

Die Siemens AG ist ein weltweit führendes Unternehmen der Elektronik und Elektrotechnik. Das Unternehmen ist weltweit aktiv, und zwar schwerpunktmäßig auf den Gebieten intelligente Infrastruktur bei Gebäuden und dezentralen Energiesystemen sowie Automatisierung und Digitalisierung in der Prozess- und Fertigungsindustrie. Durch Mobility, einem der führenden Anbieter intelligenter Mobilitätslösungen für den Schienen- und Straßenverkehr, gestaltet Siemens außerdem den Weltmarkt für den Personen- und Güterverkehr mit. 2015 zog sich das Unternehmen aus der Haushaltsgerätesparte zurück und verkaufte seinen 50-prozentigen Anteil am Joint-Venture BSH an Bosch. Das Medizintechnikgeschäft wurde 2018 als eigenes Unternehmen unter dem Namen Siemens Healthineers AG börsennotiert, an der Siemens weiterhin eine Mehrheitsbeteiligung hält. 2020 wurde zusätzlich das ehemalige Energie-Segment als Siemens Energy abgespalten.

