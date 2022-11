Siemens Aktie News: Siemens am Mittag mit Kursplus

Das Papier von Siemens konnte um 12:22 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,9 Prozent auf 112,70 EUR. Die Siemens-Aktie zog in der Spitze bis auf 113,08 EUR an. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 111,54 EUR. Von der Siemens-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 376.657 Stück gehandelt.

Bei 157,96 EUR markierte der Titel am 05.01.2022 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Siemens-Aktie 28,65 Prozent zulegen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 93,67 EUR am 05.07.2022. Der aktuelle Kurs der Siemens-Aktie ist somit 20,32 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Experten gaben als mittleres Kursziel 146,38 EUR an.

Die Bilanz zum am 30.06.2022 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Siemens am 11.08.2022. Der Verlust je Aktie wurde auf -2,06 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Siemens ein Ergebnis je Aktie von 1,66 EUR vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 17.867,00 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 11,08 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 16.085,00 EUR in den Büchern standen.

Voraussichtlich am 17.11.2022 dürfte Siemens Anlegern einen Blick in die Q4 2022-Bilanz gewähren. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2023-Bilanz auf den 16.11.2023.

Experten gehen davon aus, dass Siemens im Jahr 2022 6,25 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

