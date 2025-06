Siemens Aktie News: Siemens verteidigt am Vormittag Vortagesniveau

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Siemens hat am Montagvormittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Anleger zeigten sich zuletzt bei der Siemens-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im XETRA-Handel nahezu unverändert bei 211,65 EUR.

Zum Vortag unverändert notierte die Siemens-Aktie um 09:07 Uhr im XETRA-Handel bei 211,65 EUR. Die Siemens-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 212,25 EUR aus. In der Spitze büßte die Siemens-Aktie bis auf 210,20 EUR ein. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 210,65 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 60.580 Siemens-Aktien umgesetzt.

Am 06.03.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 244,85 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Siemens-Aktie somit 13,56 Prozent niedriger. Am 06.08.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 150,68 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Siemens-Aktie 28,81 Prozent sinken.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 5,37 EUR. Im Vorjahr hatte Siemens 5,20 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 225,67 EUR.

Die Zahlen des am 31.03.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Siemens am 15.05.2025. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,87 EUR gegenüber 2,57 EUR im Vorjahresquartal. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 3,11 Prozent auf 19,76 Mrd. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 19,16 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte Siemens am 07.08.2025 vorlegen. Experten erwarten die Q3 2026-Kennzahlen am 06.08.2026.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Siemens ein EPS in Höhe von 11,83 EUR in den Büchern stehen haben wird.

