Siemens Aktie News: Siemens am Mittag mit KursVerlusten

Blick auf Siemens-Kurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Siemens. Die Siemens-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 1,1 Prozent auf 175,24 EUR ab.

Werte in diesem Artikel

Die Siemens-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:48 Uhr 1,1 Prozent im Minus bei 175,24 EUR. Die Abwärtsbewegung der Siemens-Aktie ging bis auf 175,10 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 175,86 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 145.676 Siemens-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Mit einem Kursgewinn bis auf 188,88 EUR erreichte der Titel am 13.05.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 7,78 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Kursverluste drückten das Papier am 27.10.2023 auf bis zu 119,48 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Siemens-Aktie 31,82 Prozent sinken.

Nachdem im Jahr 2023 4,70 EUR an Siemens-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 4,96 EUR aus. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 201,60 EUR aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Siemens am 16.05.2024. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,57 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 4,39 EUR je Aktie vermeldet. Siemens hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 19,16 Mrd. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 1,31 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 19,42 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Siemens dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2024 voraussichtlich am 08.08.2024 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2025-Bilanz auf den 07.08.2025.

Von Analysten wird erwartet, dass Siemens im Jahr 2024 10,47 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Siemens-Aktie

Gute Stimmung in Frankfurt: DAX verbucht schlussendlich Zuschläge

LUS-DAX-Handel aktuell: LUS-DAX bewegt letztendlich im Plus

Handel in Europa: STOXX 50 letztendlich freundlich