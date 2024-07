Siemens Aktie News: Siemens präsentiert sich am Mittag fester

Aktie im Blick

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochmittag der Anteilsschein von Siemens. Die Siemens-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,8 Prozent auf 176,22 EUR.

Um 11:48 Uhr ging es für das Siemens-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,8 Prozent auf 176,22 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Siemens-Aktie bei 176,58 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 176,10 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Siemens-Aktien beläuft sich auf 183.371 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 13.05.2024 bei 188,88 EUR. 7,18 Prozent Plus fehlen der Siemens-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 119,48 EUR erreichte der Anteilsschein am 27.10.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 32,20 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Siemens-Aktie.

Experten gehen davon aus, dass Siemens-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 4,96 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Siemens 4,70 EUR aus. Analysten bewerten die Siemens-Aktie im Durchschnitt mit 201,60 EUR.

Siemens gewährte am 16.05.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2024 abgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurden 2,57 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Siemens 4,39 EUR je Aktie eingenommen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Siemens in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 1,31 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 19,16 Mrd. EUR im Vergleich zu 19,42 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Die Kennzahlen für Q3 2024 dürfte Siemens am 08.08.2024 präsentieren. Die Vorlage der Q3 2025-Ergebnisse wird von Experten am 07.08.2025 erwartet.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 10,47 EUR je Siemens-Aktie.

