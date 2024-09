Siemens Aktie News: Siemens zieht am Dienstagvormittag an

Aktienkurs im Fokus

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Dienstagvormittag der Anteilsschein von Siemens. Die Aktionäre schickten das Papier von Siemens nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,2 Prozent auf 170,86 EUR.

Die Siemens-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 09:07 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,2 Prozent auf 170,86 EUR. Die Siemens-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 171,02 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 170,76 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 17.389 Siemens-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 188,88 EUR erreichte der Titel am 13.05.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Siemens-Aktie damit 9,54 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 119,48 EUR am 27.10.2023. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 30,07 Prozent.

Für Siemens-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 4,70 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 4,94 EUR ausgeschüttet werden. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Siemens-Aktie bei 200,30 EUR.

Siemens gewährte am 08.08.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2024 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie wurde auf 2,51 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,61 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 0,06 Prozent auf 18,90 Mrd. EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 18,89 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2024 wird am 14.11.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Vorlage der Q4 2025-Ergebnisse wird von Experten am 13.11.2025 erwartet.

Experten taxieren den Siemens-Gewinn für das Jahr 2024 auf 10,47 EUR je Aktie.

