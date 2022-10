Siemens Aktie News: Siemens tendiert am Nachmittag südwärts

Das Papier von Siemens befand sich um 04:22 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,4 Prozent auf 100,78 EUR ab. Die Siemens-Aktie gab in der Spitze bis auf 97,93 EUR nach. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 99,04 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 853.715 Siemens-Aktien umgesetzt.

Am 05.01.2022 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 157,96 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 36,20 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 93,67 EUR erreichte der Anteilsschein am 05.07.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 7,59 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Siemens-Aktie.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 150,69 EUR an.

Die Bilanz zum am 30.06.2022 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Siemens am 11.08.2022. Das EPS lag bei -2,06 EUR. Ein Jahr zuvor waren 1,66 EUR je Aktie erzielt worden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 11,08 Prozent auf 17.867,00 EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 16.085,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q4 2022 dürfte Siemens am 17.11.2022 präsentieren. Siemens dürfte die Q4 2023-Ergebnisse Experten zufolge am 09.11.2023 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Siemens im Jahr 2022 6,37 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: MICHELE TANTUSSI/AFP//Getty Images