Siemens Aktie News: Siemens verteuert sich am Vormittag

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Siemens. Die Siemens-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,3 Prozent im Plus bei 178,62 EUR.

Die Siemens-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:07 Uhr 0,3 Prozent im Plus bei 178,62 EUR. Die Siemens-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 178,90 EUR aus. Den Handelstag beging das Papier bei 178,58 EUR. Von der Siemens-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 87.594 Stück gehandelt.

Der Anteilsschein kletterte am 13.05.2024 auf bis zu 188,88 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. 5,74 Prozent Plus fehlen der Siemens-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 27.10.2023 bei 119,48 EUR. Abschläge von 33,11 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Jahr 2023 erhielten Siemens-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 4,70 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 4,94 EUR. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 198,10 EUR an.

Siemens gewährte am 16.05.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2024 abgelaufenen Quartals. Das EPS belief sich auf 2,57 EUR gegenüber 4,39 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Der Umsatz wurde auf 19,16 Mrd. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 1,31 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 19,42 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Am 08.08.2024 werden die Q3 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2025-Bilanz auf den 07.08.2025.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Siemens-Aktie in Höhe von 10,43 EUR im Jahr 2024 aus.

