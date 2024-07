Siemens Aktie News: Siemens gewinnt am Donnerstagmittag an Boden

Notierung im Fokus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Siemens. Zuletzt konnte die Aktie von Siemens zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,5 Prozent auf 177,62 EUR.

Um 11:47 Uhr wies die Siemens-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,5 Prozent auf 177,62 EUR nach oben. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Siemens-Aktie bisher bei 177,70 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 176,94 EUR. Zuletzt wechselten 135.856 Siemens-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 13.05.2024 bei 188,88 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 6,34 Prozent über dem aktuellen Kurs der Siemens-Aktie. Der Anteilsschein verbuchte am 27.10.2023 Kursverluste bis auf 119,48 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 32,73 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Für Siemens-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 4,70 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 4,96 EUR ausgeschüttet werden. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 201,60 EUR für die Siemens-Aktie aus.

Am 16.05.2024 hat Siemens in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2024 – vorgestellt. In Sachen EPS wurden 2,57 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Siemens 4,39 EUR je Aktie eingenommen. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Siemens in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 1,31 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 19,16 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 19,42 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2024 wird am 08.08.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2025-Bilanz auf den 07.08.2025.

In der Siemens-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 10,47 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

