Siemens Aktie News: Anleger schicken Siemens am Mittag auf rotes Terrain

Aktienkurs aktuell

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Siemens. Die Siemens-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,3 Prozent auf 167,56 EUR.

Der Siemens-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 11:48 Uhr verlor das Papier 0,3 Prozent auf 167,56 EUR. Die Siemens-Aktie gab in der Spitze bis auf 164,54 EUR nach. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 164,80 EUR. Bisher wurden heute 218.366 Siemens-Aktien gehandelt.

Bei 188,88 EUR markierte der Titel am 13.05.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Siemens-Aktie derzeit noch 12,72 Prozent Luft nach oben. Am 27.10.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 119,48 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Siemens-Aktie liegt somit 40,24 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 4,92 EUR. Im Vorjahr hatte Siemens 4,70 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 199,50 EUR je Siemens-Aktie an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Siemens am 08.08.2024. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 2,51 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 1,61 EUR je Aktie in den Büchern standen. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 0,06 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 18,89 Mrd. EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 18,90 Mrd. EUR.

Die Vorlage der Q4 2024-Finanzergebnisse wird am 14.11.2024 erwartet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2025-Bilanz auf den 13.11.2025.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Siemens-Aktie in Höhe von 10,52 EUR im Jahr 2024 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Siemens-Aktie

