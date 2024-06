Siemens Aktie News: Siemens tendiert am Mittwochmittag fester

Kurs der Siemens

Die Aktie von Siemens zählt am Mittwochmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Siemens-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 1,3 Prozent auf 176,50 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die Siemens-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:48 Uhr 1,3 Prozent im Plus bei 176,50 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Siemens-Aktie bisher bei 177,16 EUR. Bei 175,60 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 169.394 Siemens-Aktien den Besitzer.

Bei 188,88 EUR erreichte der Titel am 13.05.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 7,01 Prozent könnte die Siemens-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei 119,48 EUR fiel das Papier am 27.10.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Siemens-Aktie ist somit 32,31 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Siemens-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 4,70 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 4,94 EUR aus. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 198,10 EUR aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Siemens am 16.05.2024. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,57 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 4,39 EUR erwirtschaftet worden. Siemens hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 19,16 Mrd. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 1,31 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 19,42 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Voraussichtlich am 08.08.2024 dürfte Siemens Anlegern einen Blick in die Q3 2024-Bilanz gewähren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2025-Bilanz auf den 07.08.2025.

In der Siemens-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 10,43 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Siemens-Aktie

Schwacher Handel: Euro STOXX 50 zum Start des Dienstagshandels mit Abgaben

Aufschläge in Europa: STOXX 50-Anleger greifen am Montagnachmittag zu

Siemens-Aktie legt zu: Deutsche Bank AG bewertet Anteilsschein in neuer Analyse