Siemens Aktie News: Anleger greifen bei Siemens am Dienstagvormittag zu

Um 05.07.2022 09:22:00 Uhr ging es für das Siemens-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,5 Prozent auf 98,82 EUR. Bei 98,86 EUR markierte die Siemens-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 98,00 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten via XETRA 53.218 Siemens-Aktien den Besitzer.

Am 05.01.2022 markierte das Papier bei 157,96 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Siemens-Aktie 37,44 Prozent zulegen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 95,01 EUR am 01.07.2022. Das 52-Wochen-Tief könnte die Siemens-Aktie mit einem Verlust von 4,01 Prozent wieder erreichen.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 164,62 EUR an.

Am 12.05.2022 legte Siemens die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2022 endete, vor. Das EPS belief sich auf 1,27 EUR gegenüber 2,79 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Beim Umsatz wurden 17.040,00 EUR gegenüber 14.665,00 EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2022 wird am 11.08.2022 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Einen Blick in die Q3 2023-Bilanz können Siemens-Anleger Experten zufolge am 03.08.2023 werfen.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2022 auf 8,29 EUR je Aktie belaufen.

