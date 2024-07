Siemens Aktie News: Siemens am Nachmittag in Grün

Blick auf Siemens-Kurs

Die Aktie von Siemens zählt am Freitagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Siemens nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,1 Prozent auf 177,56 EUR.

Um 15:53 Uhr sprang die Siemens-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,1 Prozent auf 177,56 EUR zu. Den Tageshöchststand markierte die Siemens-Aktie bei 180,42 EUR. Bei 178,30 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im heutigen Handel wurden bisher 409.042 Siemens-Aktien umgesetzt.

Bei 188,88 EUR markierte der Titel am 13.05.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Derzeit notiert die Siemens-Aktie damit 5,99 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 27.10.2023 bei 119,48 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Siemens-Aktie derzeit noch 32,71 Prozent Luft nach unten.

Zuletzt erhielten Siemens-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 4,70 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 4,96 EUR aus. Analysten bewerten die Siemens-Aktie im Durchschnitt mit 201,60 EUR.

Siemens ließ sich am 16.05.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,57 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Siemens 4,39 EUR je Aktie erwirtschaftet. Das vergangene Quartal hat Siemens mit einem Umsatz von insgesamt 19,16 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 19,42 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 1,31 Prozent verringert.

Die Siemens-Bilanz für Q3 2024 wird am 08.08.2024 erwartet. Schätzungsweise am 07.08.2025 dürfte Siemens die Q3 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Siemens ein EPS in Höhe von 10,47 EUR in den Büchern stehen haben wird.

