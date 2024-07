Siemens Aktie News: Siemens präsentiert sich am Vormittag fester

Kursverlauf

Die Aktie von Siemens gehört am Freitagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Siemens-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,6 Prozent auf 178,48 EUR.

Im XETRA-Handel gewannen die Siemens-Papiere um 09:06 Uhr 0,6 Prozent. Die Siemens-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 178,96 EUR aus. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 178,30 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 54.742 Siemens-Aktien.

Bei 188,88 EUR erreichte der Titel am 13.05.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 5,83 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 119,48 EUR. Dieser Wert wurde am 27.10.2023 erreicht. Der aktuelle Kurs der Siemens-Aktie ist somit 33,06 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Zuletzt erhielten Siemens-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 4,70 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 4,96 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 201,60 EUR je Siemens-Aktie an.

Am 16.05.2024 hat Siemens in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2024 – vorgestellt. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 2,57 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 4,39 EUR je Aktie erzielt worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Siemens in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 1,31 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 19,16 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 19,42 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Mit der Q3 2024-Bilanzvorlage von Siemens wird am 08.08.2024 gerechnet. Mit der Vorlage der Q3 2025-Bilanz von Siemens rechnen Experten am 07.08.2025.

Von Analysten wird erwartet, dass Siemens im Jahr 2024 10,47 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

