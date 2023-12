Siemens Aktie News: Siemens schiebt sich am Dienstagnachmittag vor

Aktienentwicklung

Die Aktie von Siemens gehört am Dienstagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt wies die Siemens-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,3 Prozent auf 159,06 EUR nach oben.

Die Siemens-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:52 Uhr in Grün und gewann 1,3 Prozent auf 159,06 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Siemens-Aktie bei 159,38 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 156,80 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 628.744 Siemens-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 16.06.2023 markierte das Papier bei 167,00 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 4,99 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 26.10.2023 (119,48 EUR). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 24,88 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Siemens-Aktie.

Experten gaben als mittleres Kursziel 177,18 EUR an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Siemens am 16.11.2023. Das EPS belief sich auf 2,15 EUR gegenüber 3,36 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 21.393,00 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 3,99 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 20.573,00 EUR in den Büchern standen.

Die Kennzahlen für Q1 2024 dürfte Siemens am 08.02.2024 präsentieren. Mit der Vorlage der Q1 2025-Bilanz von Siemens rechnen Experten am 06.02.2025.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Siemens einen Gewinn von 10,46 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

