Siemens Aktie News: Siemens am Montagnachmittag im Aufwind

Die Aktie von Siemens gehört am Montagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt stieg die Siemens-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 3,1 Prozent auf 192,66 EUR.

Das Papier von Siemens konnte um 15:52 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 3,1 Prozent auf 192,66 EUR. Bei 194,04 EUR erreichte die Siemens-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 187,68 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 596.186 Siemens-Aktien den Besitzer.

Am 11.12.2024 erreichte der Anteilsschein mit 196,70 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 2,10 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 05.08.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 150,68 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Siemens-Aktie damit 27,86 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 5,30 EUR. Im Vorjahr hatte Siemens 5,20 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Siemens-Aktie bei 208,56 EUR.

Am 14.11.2024 legte Siemens die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2024 endete, vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 2,42 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 2,17 EUR je Aktie in den Büchern standen. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Siemens in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 2,72 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 20,81 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 21,39 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Siemens dürfte die Finanzergebnisse für Q1 2025 voraussichtlich am 13.02.2025 präsentieren. Einen Blick in die Q1 2026-Bilanz können Siemens-Anleger Experten zufolge am 05.02.2026 werfen.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Siemens-Aktie in Höhe von 11,16 EUR im Jahr 2025 aus.

