Siemens Aktie News: Siemens wird am Mittag ausgebremst

Die Aktie von Siemens gehört am Donnerstagmittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von Siemens gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,8 Prozent auf 177,38 EUR abwärts.

Der Siemens-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 11:48 Uhr verlor das Papier 0,8 Prozent auf 177,38 EUR. Bei 177,38 EUR markierte die Siemens-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 178,88 EUR. Zuletzt wechselten 189.572 Siemens-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 13.05.2024 bei 188,88 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 6,48 Prozent hinzugewinnen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 119,48 EUR. Dieser Wert wurde am 27.10.2023 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 32,64 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Siemens-Aktie.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 4,94 EUR. Im Vorjahr erhielten Siemens-Aktionäre 4,70 EUR je Wertpapier. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 198,10 EUR je Siemens-Aktie aus.

Am 16.05.2024 lud Siemens zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2024 endete. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 2,57 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 4,39 EUR je Aktie generiert. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 19,16 Mrd. EUR – eine Minderung von 1,31 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 19,42 Mrd. EUR eingefahren.

Die Siemens-Bilanz für Q3 2024 wird am 08.08.2024 erwartet. Am 07.08.2025 wird Siemens schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2025 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 10,43 EUR je Siemens-Aktie.

