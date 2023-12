Siemens Aktie News: Siemens schiebt sich am Mittwochnachmittag vor

So bewegt sich Siemens

Die Aktie von Siemens gehört am Mittwochnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Das Papier von Siemens konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,7 Prozent auf 161,36 EUR.

Im XETRA-Handel gewannen die Siemens-Papiere um 15:52 Uhr 1,7 Prozent. Die Siemens-Aktie zog in der Spitze bis auf 161,44 EUR an. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 159,36 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 717.901 Siemens-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 167,00 EUR. Dieser Kurs wurde am 16.06.2023 erreicht. Gewinne von 3,50 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 26.10.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 119,48 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 25,95 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 177,18 EUR aus.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Siemens am 16.11.2023 vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,15 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 3,36 EUR erwirtschaftet worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 21.393,00 EUR – ein Plus von 3,99 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Siemens 20.573,00 EUR erwirtschaftet hatte.

Am 08.02.2024 dürfte die Q1 2024-Bilanz von Siemens veröffentlicht werden. Experten kalkulieren am 06.02.2025 mit der Veröffentlichung der Q1 2025-Bilanz von Siemens.

Von Analysten wird erwartet, dass Siemens im Jahr 2024 10,46 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

