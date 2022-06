Siemens Aktie News: Siemens tendiert am Dienstagnachmittag schwächer

Das Papier von Siemens gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 07.06.2022 16:22:00 Uhr ging es um 1,4 Prozent auf 124,06 EUR abwärts. In der Spitze büßte die Siemens-Aktie bis auf 123,78 EUR ein. Zur Startglocke stand der Titel bei 125,14 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 460.451 Siemens-Aktien.

Bei 157,96 EUR erreichte der Titel am 05.01.2022 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Siemens-Aktie somit 21,46 Prozent niedriger. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 105,92 EUR. Dieser Wert wurde am 07.03.2022 erreicht. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Siemens-Aktie 17,13 Prozent sinken.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 166,15 EUR.

Siemens gewährte am 12.05.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2022 abgelaufenen Quartals. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 1,27 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 2,79 EUR je Aktie generiert. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 17.040,00 EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 16,20 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Siemens einen Umsatz von 14.665,00 EUR eingefahren.

Siemens wird die nächste Bilanz für Q3 2022 voraussichtlich am 11.08.2022 vorlegen. Mit der Vorlage der Q3 2023-Bilanz von Siemens rechnen Experten am 03.08.2023.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 9,16 EUR je Siemens-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: MICHELE TANTUSSI/AFP//Getty Images