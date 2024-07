Siemens Aktie News: Anleger greifen bei Siemens am Mittag zu

So bewegt sich Siemens

Die Aktie von Siemens zählt am Montagmittag zu den bestplatzierten des Tages. Das Papier von Siemens legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,6 Prozent auf 178,18 EUR.

Um 11:49 Uhr wies die Siemens-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,6 Prozent auf 178,18 EUR nach oben. In der Spitze legte die Siemens-Aktie bis auf 179,10 EUR zu. Bei 177,00 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden heute 154.322 Siemens-Aktien gehandelt.

Am 13.05.2024 erreichte der Anteilsschein mit 188,88 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 6,01 Prozent hinzugewinnen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 119,48 EUR. Dieser Wert wurde am 27.10.2023 erreicht. Mit einem Abschlag von mindestens 32,94 Prozent könnte die Siemens-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nach 4,70 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 4,96 EUR je Siemens-Aktie. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 201,60 EUR.

Die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Siemens am 16.05.2024. Das EPS wurde auf 2,57 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 4,39 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 19,16 Mrd. EUR – das entspricht einem Minus von 1,31 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 19,42 Mrd. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Die Siemens-Bilanz für Q3 2024 wird am 08.08.2024 erwartet. Mit der Vorlage der Q3 2025-Bilanz von Siemens rechnen Experten am 07.08.2025.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 10,47 EUR je Siemens-Aktie belaufen.

