Siemens Aktie News: Siemens verzeichnet am Mittag Verluste

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Siemens. Die Aktionäre schickten das Papier von Siemens nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 1,5 Prozent auf 181,56 EUR.

Die Aktie verlor um 11:49 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,5 Prozent auf 181,56 EUR. Die Abwärtsbewegung der Siemens-Aktie ging bis auf 178,82 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 180,88 EUR. Von der Siemens-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 280.279 Stück gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (188,88 EUR) erklomm das Papier am 13.05.2024. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 4,03 Prozent hinzugewinnen. Bei 119,48 EUR erreichte der Anteilsschein am 27.10.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 34,19 Prozent könnte die Siemens-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 4,91 EUR. Im Vorjahr hatte Siemens 4,70 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Experten gaben als mittleres Kursziel 198,50 EUR an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Siemens am 08.08.2024. Siemens hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 2,51 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,61 EUR je Aktie gewesen. Der Umsatz lag bei 18,90 Mrd. EUR – das entspricht einem Abschlag von 0,06 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 18,89 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2024 dürfte Siemens am 14.11.2024 vorlegen. Schätzungsweise am 13.11.2025 dürfte Siemens die Q4 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Siemens im Jahr 2024 10,60 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

