Siemens Aktie News: Siemens am Dienstagvormittag leichter

Die Aktie von Siemens gehört am Dienstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt ging es für die Siemens-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 2,0 Prozent auf 180,66 EUR.

Die Aktie verlor um 09:07 Uhr in der XETRA-Sitzung 2,0 Prozent auf 180,66 EUR. In der Spitze fiel die Siemens-Aktie bis auf 180,42 EUR. Bei 180,88 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 64.682 Siemens-Aktien den Besitzer.

Am 13.05.2024 erreichte der Anteilsschein mit 188,88 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Siemens-Aktie 4,55 Prozent zulegen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 27.10.2023 bei 119,48 EUR. Mit einem Kursverlust von 33,86 Prozent würde die Siemens-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 4,91 EUR, nach 4,70 EUR im Jahr 2023. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 198,50 EUR.

Am 08.08.2024 hat Siemens in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2024 – vorgestellt. Das EPS belief sich auf 2,51 EUR gegenüber 1,61 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 0,06 Prozent auf 18,90 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 18,89 Mrd. EUR gelegen.

Siemens dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2024 voraussichtlich am 14.11.2024 präsentieren. Experten erwarten die Q4 2025-Kennzahlen am 13.11.2025.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 10,60 EUR je Siemens-Aktie belaufen.

