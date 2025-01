Siemens Aktie News: Siemens gewinnt am Donnerstagnachmittag an Boden

Aktienentwicklung

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Donnerstagnachmittag der Anteilsschein von Siemens. Zuletzt stieg die Siemens-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,4 Prozent auf 196,52 EUR.

Die Siemens-Aktie konnte um 15:52 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,4 Prozent auf 196,52 EUR. Die Siemens-Aktie zog in der Spitze bis auf 196,82 EUR an. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 194,80 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 372.141 Siemens-Aktien umgesetzt.

Am 09.01.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 196,82 EUR an. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Siemens-Aktie mit einem Kursplus von 0,15 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 05.08.2024 bei 150,68 EUR. Derzeit notiert die Siemens-Aktie damit 30,42 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Jahr 2024 erhielten Siemens-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 5,20 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 5,30 EUR. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Siemens-Aktie bei 208,56 EUR.

Siemens veröffentlichte am 14.11.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,42 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Siemens 2,17 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Siemens in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 2,72 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 20,81 Mrd. EUR im Vergleich zu 21,39 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Die Vorlage der Q1 2025-Finanzergebnisse wird für den 13.02.2025 terminiert. Experten kalkulieren am 05.02.2026 mit der Veröffentlichung der Q1 2026-Bilanz von Siemens.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 11,17 EUR je Siemens-Aktie belaufen.

