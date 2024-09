Siemens Aktie News: Anleger greifen bei Siemens am Mittag zu

Kurs der Siemens

Die Aktie von Siemens gehört am Montagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Siemens-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 1,5 Prozent auf 163,62 EUR.

Die Siemens-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:48 Uhr 1,5 Prozent im Plus bei 163,62 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Siemens-Aktie bisher bei 163,86 EUR. Bei 162,60 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Der Tagesumsatz der Siemens-Aktie belief sich zuletzt auf 106.816 Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 188,88 EUR erreichte der Titel am 13.05.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Siemens-Aktie damit 13,37 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 27.10.2023 bei 119,48 EUR. Der aktuelle Kurs der Siemens-Aktie ist somit 26,98 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Siemens-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 4,70 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 4,92 EUR belaufen. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 199,50 EUR.

Siemens gewährte am 08.08.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2024 abgelaufenen Quartals. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 2,51 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,61 EUR je Aktie erzielt worden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 18,90 Mrd. EUR – eine Minderung von 0,06 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 18,89 Mrd. EUR eingefahren.

Mit der Q4 2024-Bilanzvorlage von Siemens wird am 14.11.2024 gerechnet. Die Veröffentlichung der Siemens-Ergebnisse für Q4 2025 erwarten Experten am 13.11.2025.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Siemens einen Gewinn von 10,56 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

