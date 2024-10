Siemens Aktie News: Siemens tendiert am Donnerstagvormittag tiefer

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Siemens. Die Siemens-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,3 Prozent auf 183,90 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die Siemens-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:07 Uhr mit Abschlägen von 0,3 Prozent bei 183,90 EUR. Der Kurs der Siemens-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 182,74 EUR nach. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 183,44 EUR. Der Tagesumsatz der Siemens-Aktie belief sich zuletzt auf 42.277 Aktien.

Am 13.05.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 188,88 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 2,71 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 27.10.2023 bei 119,48 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die Siemens-Aktie mit einem Verlust von 35,03 Prozent wieder erreichen.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 4,91 EUR. Im Vorjahr hatte Siemens 4,70 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das durchschnittliche Kursziel der Siemens-Aktie wird bei 198,50 EUR angegeben.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Siemens am 08.08.2024 vor. Es stand ein EPS von 2,51 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Siemens noch ein Gewinn pro Aktie von 1,61 EUR in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 0,06 Prozent auf 18,90 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel hatte Siemens 18,89 Mrd. EUR umgesetzt.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2024 wird am 14.11.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2025-Bilanz auf den 13.11.2025.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Siemens einen Gewinn von 10,58 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Siemens-Aktie

Börse Frankfurt in Grün: Anleger lassen DAX zum Ende des Mittwochshandels steigen

Börse Frankfurt in Grün: LUS-DAX präsentiert sich letztendlich fester

Börse Europa: Anleger lassen STOXX 50 schlussendlich steigen