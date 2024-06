Siemens Aktie News: Siemens am Nachmittag mit Abschlägen

Blick auf Siemens-Kurs

Die Aktie von Siemens gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Siemens-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 1,0 Prozent bei 172,62 EUR.

Die Siemens-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:53 Uhr mit Abschlägen von 1,0 Prozent bei 172,62 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die Siemens-Aktie bis auf 172,18 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 174,70 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 348.836 Siemens-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 13.05.2024 bei 188,88 EUR. 9,42 Prozent Plus fehlen der Siemens-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 119,48 EUR. Dieser Wert wurde am 27.10.2023 erreicht. Mit einem Kursverlust von 30,78 Prozent würde die Siemens-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 4,94 EUR, nach 4,70 EUR im Jahr 2023. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 198,10 EUR an.

Die Zahlen des am 31.03.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte Siemens am 16.05.2024. Das EPS wurde auf 2,57 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Siemens 4,39 EUR je Aktie verdient. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 1,31 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 19,42 Mrd. EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 19,16 Mrd. EUR.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2024 wird am 08.08.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2025-Bilanz auf den 07.08.2025.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 10,43 EUR je Aktie in den Siemens-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Siemens-Aktie

Wie Experten die Siemens-Aktie im Mai einstuften

Handel in Europa: Euro STOXX 50 nachmittags in der Verlustzone

Freitagshandel in Europa: Das macht der STOXX 50 am Nachmittag