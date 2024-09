Siemens Aktie News: Siemens zeigt sich am Donnerstagvormittag fester

Siemens im Fokus

Die Aktie von Siemens gehört am Donnerstagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Das Papier von Siemens legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 1,3 Prozent auf 164,30 EUR.

Um 09:07 Uhr stieg die Siemens-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,3 Prozent auf 164,30 EUR. Die Siemens-Aktie zog in der Spitze bis auf 164,58 EUR an. Bei 163,96 EUR eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden heute 34.229 Siemens-Aktien gehandelt.

Bei 188,88 EUR markierte der Titel am 13.05.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. 14,96 Prozent Plus fehlen der Siemens-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 119,48 EUR erreichte der Anteilsschein am 27.10.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 27,28 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Für Siemens-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 4,70 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 4,90 EUR ausgeschüttet werden. Analysten bewerten die Siemens-Aktie im Durchschnitt mit 199,50 EUR.

Siemens gewährte am 08.08.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2024 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,51 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,61 EUR erwirtschaftet worden. Der Umsatz lag bei 18,90 Mrd. EUR – das entspricht einem Abschlag von 0,06 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 18,89 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die Siemens-Bilanz für Q4 2024 wird am 14.11.2024 erwartet. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2025-Bilanz auf den 13.11.2025.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Siemens einen Gewinn von 10,59 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

