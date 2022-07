Siemens Aktie News: Anleger schicken Siemens am Mittwochvormittag ins Minus

Die Siemens-Aktie musste um 13.07.2022 09:22:00 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,7 Prozent auf 96,97 EUR abwärts. Das bisherige Tagestief markierte Siemens-Aktie bei 96,28 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 96,40 EUR. Bisher wurden heute 70.041 Siemens-Aktien gehandelt.

Am 05.01.2022 erreichte der Anteilsschein mit 157,96 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 38,61 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 05.07.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 93,67 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 3,52 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Siemens-Aktie.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 157,23 EUR.

Am 12.05.2022 lud Siemens zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2022 endete. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,27 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 2,79 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde auf 17.040,00 EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 14.665,00 EUR umgesetzt worden waren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2022 dürfte Siemens am 11.08.2022 vorlegen. Schätzungsweise am 03.08.2023 dürfte Siemens die Q3 2023-Finanzergebnisse präsentieren.

Für das Jahr 2022 gehen Analysten von einem Siemens-Gewinn in Höhe von 7,46 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Siemens-Aktie

Siemens-, KION- und Schneider-Aktie: Von Bernstein-Pessimismus belastet

Juni 2022: Analysten sehen Potenzial bei Siemens-Aktie

Top 10: Die zehn teuersten Unternehmen in Deutschland

Ausgewählte Hebelprodukte auf Siemens AG Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Siemens AG Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Siemens AG

Bildquellen: Joerg Koch/Getty Images