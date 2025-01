Siemens Aktie News: Siemens tendiert am Donnerstagnachmittag auf rotem Terrain

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Siemens gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,3 Prozent auf 195,04 EUR.

Die Siemens-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:52 Uhr 0,3 Prozent im Minus bei 195,04 EUR. Die Abwärtsbewegung der Siemens-Aktie ging bis auf 194,08 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 197,16 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 541.238 Siemens-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (197,20 EUR) erklomm das Papier am 15.01.2025. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 1,11 Prozent über dem aktuellen Kurs der Siemens-Aktie. Der Anteilsschein verbuchte am 05.08.2024 Kursverluste bis auf 150,68 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Siemens-Aktie derzeit noch 22,74 Prozent Luft nach unten.

Nachdem im Jahr 2024 5,20 EUR an Siemens-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 5,31 EUR aus. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 209,57 EUR.

Am 14.11.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. In Sachen EPS wurden 2,42 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Siemens 2,17 EUR je Aktie eingenommen. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 2,72 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 20,81 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 21,39 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 13.02.2025 dürfte Siemens Anlegern einen Blick in die Q1 2025-Bilanz gewähren. Mit der Präsentation der Q1 2026-Finanzergebnisse von Siemens rechnen Experten am 05.02.2026.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 11,17 EUR je Siemens-Aktie.

Redaktion finanzen.net

