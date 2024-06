Siemens Aktie News: Siemens tendiert am Nachmittag südwärts

Siemens im Fokus

Die Aktie von Siemens gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Siemens-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,2 Prozent im Minus bei 167,72 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Siemens nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 15:52 Uhr 0,2 Prozent auf 167,72 EUR. Die Siemens-Aktie sank bis auf 167,22 EUR. Bei 169,64 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten 409.169 Siemens-Aktien den Besitzer.

Am 13.05.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 188,88 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 12,62 Prozent hinzugewinnen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 119,48 EUR ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Siemens-Aktie 28,76 Prozent sinken.

Die Dividendenausschüttung für Siemens-Aktionäre betrug im Jahr 2023 4,70 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 4,94 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 198,60 EUR je Siemens-Aktie an.

Siemens ließ sich am 16.05.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,57 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 4,39 EUR erwirtschaftet worden. Umsatzseitig standen 19,16 Mrd. EUR in den Büchern – ein Minus von 1,31 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Siemens 19,42 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Voraussichtlich am 08.08.2024 dürfte Siemens Anlegern einen Blick in die Q3 2024-Bilanz gewähren. Mit der Vorlage der Q3 2025-Bilanz von Siemens rechnen Experten am 07.08.2025.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 10,42 EUR je Siemens-Aktie belaufen.

