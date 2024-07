Siemens Aktie News: Anleger trennen sich am Mittag vermehrt von Siemens

Blick auf Aktienkurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Siemens. Die Siemens-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 2,5 Prozent auf 173,92 EUR ab.

Die Aktionäre schickten das Papier von Siemens nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 11:49 Uhr 2,5 Prozent auf 173,92 EUR. Die Siemens-Aktie gab in der Spitze bis auf 172,82 EUR nach. Mit einem Wert von 177,20 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten Siemens-Aktien beläuft sich auf 419.703 Stück.

Bei 188,88 EUR erreichte der Titel am 13.05.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Siemens-Aktie ist somit 8,60 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 27.10.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 119,48 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 31,30 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Siemens-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 4,70 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 4,96 EUR aus. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 201,60 EUR für die Siemens-Aktie.

Die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Siemens am 16.05.2024. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 2,57 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 4,39 EUR je Aktie erzielt worden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 19,16 Mrd. EUR – eine Minderung von 1,31 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 19,42 Mrd. EUR eingefahren.

Siemens dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2024 voraussichtlich am 08.08.2024 präsentieren. Am 07.08.2025 wird Siemens schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2025 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Siemens-Aktie in Höhe von 10,40 EUR im Jahr 2024 aus.

