Siemens-Aktie aktuell: Siemens kaum verändert

Die Siemens-Aktie wies zuletzt kaum Veränderungen aus. Im XETRA-Handel notierte das Papier bei 118,98 EUR. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den behaupteten Werten im DAX, der im Moment bei 13.205 Punkten tendiert. Bei 119,30 EUR markierte die Siemens-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Die Siemens-Aktie gab in der Spitze bis auf 118,70 EUR nach. Bei 118,96 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im heutigen Handel wurden bisher 136.412 Siemens-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 120,66 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (27.08.2020). Bei 58,77 EUR erreichte der Anteilsschein am 19.03.2020 den tiefsten Stand seit 52 Wochen.

Das durchschnittliche Kursziel der Siemens-Aktie wird bei 125,19 EUR angegeben. In der Siemens-Bilanz dürfte laut Analysten 2021 6,74 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Die Siemens AG ist ein weltweit führendes Unternehmen der Elektronik und Elektrotechnik. Der Konzern bedient mit seinen Produkten Kunden aus der Industrie-, Energie- und Gesundheitsbranche. Weltweit entwickelt und vertreibt das Unternehmen Produkte und Dienstleistungen für das Produktions- und Transportwesen, für Gebäudetechnik und Energieverteiler, die Gas- und Ölindustrie oder die städtische Infrastruktur. Siemens ist führender Produzent in der Energie- und Automatisierungstechnik sowie der Prozessleittechnik für Kraftwerke. Mit der US-amerikanischen Tochter Dresser-Rand ist Siemens außerdem als Ölindustrieausrüster tätig. Die Produkte von Siemens finden weltweit bei Großunternehmen wie auch Privathaushalten Anwendung und sind in beinahe allen elektrotechnischen Industriezweigen anzutreffen. 2015 zog sich das Unternehmen aus der Haushaltsgerätesparte zurück und verkaufte seinen 50-prozentigen Anteil am Joint-Venture BSH an Bosch. Das Medizintechnikgeschäft wurde 2018 als eigenes Unternehmen unter dem Namen Siemens Healthineers AG börsennotiert.

