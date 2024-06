Siemens Aktie News: Siemens verteuert sich am Mittag

Blick auf Siemens-Kurs

Die Aktie von Siemens gehört am Donnerstagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Siemens nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 1,3 Prozent auf 170,44 EUR.

Die Siemens-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 11:48 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,3 Prozent auf 170,44 EUR. Die Siemens-Aktie legte bis auf 171,18 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 169,08 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 200.455 Siemens-Aktien umgesetzt.

Am 13.05.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 188,88 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gewinne von 10,82 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 27.10.2023 bei 119,48 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 29,90 Prozent könnte die Siemens-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 4,94 EUR. Im Vorjahr hatte Siemens 4,70 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 198,60 EUR für die Siemens-Aktie aus.

Siemens gewährte am 16.05.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2024 abgelaufenen Quartals. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 2,57 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 4,39 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 1,31 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 19,16 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 19,42 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 08.08.2024 erfolgen. Einen Blick in die Q3 2025-Bilanz können Siemens-Anleger Experten zufolge am 07.08.2025 werfen.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Siemens-Gewinn in Höhe von 10,42 EUR je Aktie aus.

