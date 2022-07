Siemens Aktie News: Siemens am Mittwochmittag im Plus

Um 20.07.2022 12:22:00 Uhr stieg die Siemens-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,1 Prozent auf 106,92 EUR. Bei 107,56 EUR markierte die Siemens-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 106,52 EUR. Bisher wurden via XETRA 539.710 Siemens-Aktien gekauft oder verkauft.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 157,96 EUR. Dieser Kurs wurde am 05.01.2022 erreicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Siemens-Aktie 32,31 Prozent zulegen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 05.07.2022 bei 93,67 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die Siemens-Aktie mit einem Verlust von 14,15 Prozent wieder erreichen.

Analysten bewerten die Siemens-Aktie im Durchschnitt mit 153,38 EUR.

Am 12.05.2022 lud Siemens zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2022 endete. Das EPS wurde auf 1,27 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Siemens 2,79 EUR je Aktie verdient. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 16,20 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 14.665,00 EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 17.040,00 EUR ausgewiesen.

Die Siemens-Bilanz für Q3 2022 wird am 11.08.2022 erwartet. Experten kalkulieren am 03.08.2023 mit der Veröffentlichung der Q3 2023-Bilanz von Siemens.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2022 7,11 EUR je Aktie in den Siemens-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: servickuz / Shutterstock.com