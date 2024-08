Siemens Aktie News: Siemens tendiert am Dienstagnachmittag nahe Vortagesschluss

Siemens im Blick

Wenig Veränderung zeigt am Dienstagnachmittag die Aktie von Siemens. Die Siemens-Aktie wies zuletzt kaum Veränderungen aus. Im XETRA-Handel notierte das Papier bei 164,26 EUR.

Die Siemens-Aktie bewegte sich um 15:53 Uhr kaum. Das Papier stand via XETRA bei 164,26 EUR. Der Kurs der Siemens-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 165,34 EUR zu. Die höchsten Verluste verbuchte die Siemens-Aktie bis auf 163,84 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 164,92 EUR. Der Tagesumsatz der Siemens-Aktie belief sich zuletzt auf 259.785 Aktien.

Bei 188,88 EUR erreichte der Titel am 13.05.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 14,99 Prozent über dem aktuellen Kurs der Siemens-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 119,48 EUR. Dieser Wert wurde am 27.10.2023 erreicht. Abschläge von 27,26 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Experten gehen davon aus, dass Siemens-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 4,94 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Siemens 4,70 EUR aus. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 200,30 EUR für die Siemens-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Siemens am 08.08.2024. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,51 EUR. Im Vorjahresviertel waren 1,61 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 0,06 Prozent zurück. Hier wurden 18,90 Mrd. EUR gegenüber 18,89 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Am 14.11.2024 dürfte die Q4 2024-Bilanz von Siemens veröffentlicht werden. Einen Blick in die Q4 2025-Bilanz können Siemens-Anleger Experten zufolge am 13.11.2025 werfen.

In der Siemens-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 10,47 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

